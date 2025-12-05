Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ABD’deki gaz projelerine yatırım yapmak istediğini belirtirken, büyük petrol şirketleriyle de yakında yeni anlaşmalar imzalanabileceğini söyledi.

Türkiye’nin önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde ABD’den yaklaşık 1.500 LNG kargosu alacağını anlatan Bayraktar “Gaz tedarikinde pozisyonumuzu korumak ve tüm değer zincirini oluşturmak için ABD pazarında upstream’e yatırım yapmayı değerlendiriyoruz” dedi.

Bakan, TPAO ile Chevron ve Exxon’un da aralarında bulunduğu ABD’li büyük enerji şirketler arasında görüşmeler olduğunu belirterek “Gelecek ay gibi bazı anlaşmalar görebilirsiniz” diye konuştu. Bayraktar, Türkiye’nin Sinop’ta kurmayı planladığı ikinci nükleer santralde ABD’li Westinghouse şirketinin Güney Koreli KEPCO ile birlikte yer alabileceğini, santrale yatırımcıları da davet etmeyi değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar ayrıca bu yıl sonunda süresi dolacak Rusya’dan doğalgaz alım kontratlarının bir yıl süreyle uzatılacağını, İran ile temmuz ayında dolacak uzun vadeli ithalat kontratının yenilenmesi ve İran üzerinden takas yoluyla gelen Türkmen gazının hacmini artırmak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

