Türkiye ABD’deki gaz projelerine ortak olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ABD’deki gaz projelerine yatırım yapmak istediğini belirtirken, büyük petrol şirketleriyle de yakında yeni anlaşmalar imzalanabileceğini söyledi.
- Türkiye, önümüzdeki 10-15 yıl içinde ABD'den yaklaşık 1.500 LNG kargosu almayı planlıyor.
- Türkiye, gaz tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla ABD pazarında upstream (arama-üretim) yatırımları yapmayı değerlendiriyor ve ABD'li büyük enerji şirketleriyle görüşmeler sürüyor.
- Sinop'ta kurulacak ikinci nükleer santralde ABD'li Westinghouse ve Güney Koreli KEPCO şirketlerinin yer alması olasılığı bulunuyor.
- Rusya ile bu yıl sonunda dolacak doğalgaz alım kontratları bir yıl süreyle uzatılacak.
- İran ile uzun vadeli ithalat kontratının yenilenmesi ve İran üzerinden takas yoluyla gelen Türkmen gazının hacmini artırmak için görüşmeler devam ediyor.
Türkiye’nin önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde ABD’den yaklaşık 1.500 LNG kargosu alacağını anlatan Bayraktar “Gaz tedarikinde pozisyonumuzu korumak ve tüm değer zincirini oluşturmak için ABD pazarında upstream’e yatırım yapmayı değerlendiriyoruz” dedi.
Bakan Bayraktar, Türkiye'deki fırsata dikkat çekti: Yatırım yapmak isteyenlere duyurulur
Bakan, TPAO ile Chevron ve Exxon’un da aralarında bulunduğu ABD’li büyük enerji şirketler arasında görüşmeler olduğunu belirterek “Gelecek ay gibi bazı anlaşmalar görebilirsiniz” diye konuştu. Bayraktar, Türkiye’nin Sinop’ta kurmayı planladığı ikinci nükleer santralde ABD’li Westinghouse şirketinin Güney Koreli KEPCO ile birlikte yer alabileceğini, santrale yatırımcıları da davet etmeyi değerlendirdiklerini bildirdi.
Bayraktar ayrıca bu yıl sonunda süresi dolacak Rusya’dan doğalgaz alım kontratlarının bir yıl süreyle uzatılacağını, İran ile temmuz ayında dolacak uzun vadeli ithalat kontratının yenilenmesi ve İran üzerinden takas yoluyla gelen Türkmen gazının hacmini artırmak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.