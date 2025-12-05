İyiliğin de kötülüğün de bir anahtarı vardır!..

"Allah’ın, hayrın anahtarını verdiği kimselere müjdeler olsun, şerrin anahtarını verdiği kimselere de yazıklar olsun!.."

Bir okuyucumuz mailinde şöyle yazmış: "Bir arkadaşım var. Sohbetlerinde benim mantığıma ters düşen şeyler söylüyor. Mesela 'Kibir her iyiliğe engeldir, her kötülüğün anahtarıdır' diyor. Bana göre 'anahtar' hep iyiliğin sembolüdür. Haberleri izliyorduk, 'Hırsızlar kaçmayı başarmış' dedi. Başarmak, iyi şeyler için kullanılır. Hırsız için başardı denir mi hiç? Yoksa ben mi yanlış düşünüyorum?"

Evet, arkadaşınızın dedikleri doğru; siz yanlış düşünüyorsunuz! "Kibir her iyiliğe engeldir, her kötülüğün anahtarıdır" sözü, büyük zatlardan birine aittir. Anahtar, sadece iyilik sembolü değildir. Kumarhanenin de anahtarı olur, caminin de... Anahtar iyiyi de, kötüyü de açar. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Bazısı hayrın anahtarı, şerrin kilididir. Bazısı da, şerrin anahtarı, hayrın kilididir. Allah’ın, hayrın anahtarını verdiği kimselere müjdeler olsun, şerrin anahtarını verdiği kimselere de yazıklar olsun.) [Ebu Davud]

(Her iyilik bir hazinedir. Her hazinenin anahtarı vardır. İyiliği açan, kötülüğü de kilitleyen bir anahtara sahip olana müjdeler olsun! Kötülüğü açan, iyiliği de kilitleyen bir anahtarı olana da, yazıklar olsun!) [İbni Mace]

(Bütün kötülükler bir yere toplanmıştır. Bu yerin kilidi zina, anahtarı içkidir. Bütün iyilikler de bir yerde toplanmıştır. Bu yerin kilidi namaz, anahtarı abdesttir.) [İslam Ahlakı]

(İçki, her kötülüğün anahtarıdır.) [İbni Mace]

(Allah katında hayrın ve şerrin hazineleri vardır. Her hazinenin anahtarları vardır. Hayrın anahtarı [hayır yapan, hayra sebep olan] ve şerrin kilidi [kötülüğe mâni] olana müjdeler olsun. Şerrin anahtarı ve hayrın kilidi olana da yazıklar olsun!) [Taberani]

(Kılıç, Cennetin anahtarıdır.) [İ. Asakir] (Cihad eden Cennete gider demektir.)

(Dua ibadetin anahtarı, abdest namazın, namaz da Cennetin anahtarıdır.) [Deylemi]

Bu hadis-i şerifler gösteriyor ki, iyiliğin de, kötülüğün de bir anahtarı olur.

Başarmak; bir işi istenilen biçimde bitirmek demektir. Polisin yakalamasına başarmak dendiği gibi, hırsızın yakayı kurtarması da, hırsız açısından başarmak olur. (Hırsız kaçmayı başardı) veya (Kan davasında öç almayı başardı) da denebilir. (Haksız iken haklı çıkmayı başardı) da denebilir. (Zengin olmayı başardı) veya (Kumarda rakibini yenmeyi başardı) denebilir... Ama şunu unutmamak lazım ki asıl başarı, ahirette işe yarayandır. Ahirette işe yaramayan kazancın, başarının faydası geçicidir. Son önemlidir...

