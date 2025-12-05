Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete 02:10
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Fakir babası mübarek zat...

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Irak’ta yetişen evliyânın büyüklerinden Mâcid-ül Kürdî hazretlerinin oğlu anlatıyor:

Babamla aynı evde kaldığımız zamanlarda kapımıza kim gelse, karnını doyurur ve giderdi sevinerek.

Bir gün, yine birçok fakir gelip çok aç olduklarını söylediler babama.

Babam bana;

“Gir şu küçük odaya. Orada olan yemek sofrasını alıp buraya getir!’ dedi.

Çok şaşırdım?!.

Zîra az önce o odadaydım.

Yemek nâmına bir şey yoktu...

Ama yine de îtiraz etmedim.

“Peki babacığım!” deyip odaya girdim.

Bir de ne göreyim!

Mükellef bir sofra duruyor odanın ortasında.

Üzerinde çeşit çeşit yemek ve meşrûbât vardı üstelik.

Getirip koydum önlerine.

Oturup bir güzel yediler...

Ve Allah'a şükredip babama da teşekkür ederek ayrıldılar.

Az sonra otuz fakîr daha geldi bize.

Aç olduklarını söylediler.

Babam yine;

“Git odadaki sofrayı getir!” diye emretti bana.

Tereddütsüz girdim aynı odaya.

İkinci sofrayı da kucaklayıp getirdim misâfirlerin bulunduğu yere.

Onlar da yemek yiyip gittiler.

Ben alışıktım bunlara.

Hiç yadırgamıyordum artık...

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
İngiltere'de büyük panik! Tam 200 ev 'patlayıcı' riski nedeniyle boşaltıldı
İngiltere'de büyük panik! Tam 200 ev 'patlayıcı' riski nedeniyle boşaltıldı
Kaydet
Esad rejiminin acımasız yüzü! 37 bin yeni işkence fotoğrafı ortaya çıktı
Esad rejiminin acımasız yüzü! 37 bin yeni işkence fotoğrafı ortaya çıktı
Kaydet
İyiliğin de kötülüğün de bir anahtarı vardır!..
İyiliğin de kötülüğün de bir anahtarı vardır!..
Kaydet