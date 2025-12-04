Duâlarımızın kabul olması için...

Irak’ta yetişen evliyânın büyüklerinden Mâcid-ül Kürdî hazretleri 1166'da Irak’ta vefât etti. Bu zâtın pek çok kerâmetleri vardı.

Biri şöyle:

Bir dostu vardı. O kimse gelip;

“Efendim, tek başıma nâfile hacca gitmek istiyorum” dedi.

Ve duâ istedi bu büyük velîden. Ancak hiç azık almamıştı yanına. Zîra azık alacak parası yoktu.

Mâcid-ül Kürdî hazretleri, deriden su kabını uzatıp;

“Bunu al, yolda işe yarar” buyurdu.

Ve saydı kabın mârifetlerini;

“Bu, öyle kaptır ki, neye ihtiyâcın olursa, içi onunla dolar. Meselâ susadığında içinde su bulursun. Acıkınca da içi yemekle dolar” buyurdu.

Ve ayrıca;

“Abdest, gusül ve temizlik için de yine su bulursun bu kabın içinde” buyurdu.

Fakîr çok sevinmişti...

Bu kabı alıp koyuldu hac yoluna.

Gidip gelene kadar bu kırba yetti ona.

Acıkınca yemek buldu içinde, susayınca da su...

● ● ●

Bir gün bâzı dostları;

“Efendim, duâlarımızın Allah indinde kabul olması için bize ne tavsiye edersiniz?” diye sordular.

Cevâbında;

“Büyükleri vesîle ederek duâ edin. Yâni ‘filân evliyânın hürmetine’ diyerek duâ edin. O zaman kabul olur duâlarınız” buyurdu.

