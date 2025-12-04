Derbiye yakışmadı

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına gelmişti. Fenerbahçe de 50 bin seyirciyle ev sahipliği yapacaktı. Başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar acaba kimse “Fena futbol yoktu” diyebilir mi? Öylesine ki, ev sahibi Fenerbahçe o kadroyla müsabakayı pozisyonsuz tamamlayacak, Galatasaray da bir oyuncusunun ferdi yeteneğiyle neredeyse maçı kazanacaktı. İşte bu tablo rakibini 3-1 yenen Trabzonspor’u en üst sıra için biraz daha fazla iddialı hâle soktu.

Helal olsun arkadaşlar!

A Millî Basketbol Takımımız Bosna Hersek’ten sonra İsviçre’yi de hem de deplasmanda yerle bir etti. Şimdi sırada Sırbistan var. Tabii ki yolculuğumuz ve iddiamız Dünya Kupası’nda yer bulabilmek. Ergin Ataman kardeşimiz iyi seçimler yapıyor, oyunun içinde doğru hamleler gerçekleştiriyor. Yolunuz açık olsun arkadaşlar…

Trabzon zam yapıyor!

Fatih Tekke’nin Trabzonspor’u hatırlanacağı gibi tek gollü galibiyetlerin ötesine pek geçemiyordu. Ama son iki maçta biri de deplasmanda olmak üzere toplam yedi gol attı. Demek ki bordo mavililer artık en üst sıranın en ciddi ve iddialı takımı oluyor. Benden yazıp söylemesi…

Tedesco zara devam ediyor

Derbi öncesinde Fenerbahçe 11’i açıklandığında herkesten önce Talisca’yı neden yedeğe oturttuğunu anlayamadım. Tabii ki Oğuz’u da bunun içine katabiliriz. Acaba Fenerbahçe’de kimseler yok mu, bunları bu hocaya hatırlatacak?

Partizan’a ceza az bile

Partizan ile oralarda oynadığımız bir salon maçında, I. Murad’ın vefatıyla ilgili tribünler çirkin bir pankart açmıştı. Ve 40 bin avro da bu sebeple onlara ceza kesildi. Bence az bile…

Güle güle İlhan Palut

Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile olan sözleşmesini çöpe atıp hocayı yolcu etmiş. Aslında bu çok geç alınmış bir karar bana göre. Sen kendi sahanda ligin önemli firmalarından biri karşısında 2-0 öne geçtikten sonra beş yemiştin! Öyle veya böyle Rizespor doğru yolu seçti galiba…

Bu defa galibiyetsiz bir seri bitirdik

Avrupa kupalarında Fenerbahçe ve Samsunspor rakipleriyle berabere kalırken Galatasaray hem de kendi evinde kaybetti. Canımız sıkıldı tabii. Acaba bu tatsız sonuçlar beklediğimiz sonucu olumsuz etkiler mi?

Samsunspor’a alkış

Avrupa kupalarında mücadele eden ve bizim ligde de yukarıyı yavaş yavaş tehdit etmeye başlayan Samsunspor, bugüne kadar 4,5 milyon avro indirmiş cebe! Helal olsun…

Sergen Yalçın gülüyor

Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında maçı 2-0’lık skorla cebe indirdi ve tarihine, ismine yakışır biçimde yukarıdaki sıralara iyice yapıştı. Şimdi bütün mesele devam etmek…

