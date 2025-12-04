Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete 03:06
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Derbiye yakışmadı

Kemal Belgin
Kemal Belgin kemal.belgin@tg.com.tr
Özetle Dinle
Kaydet
Köse Yazilari 1 saat önce

Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kötü futbol eleştirilirken, Trabzonspor zirve iddiasını güçlendirdi, A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası yolunda ilerledi ve Türk takımları Avrupa'da karışık sonuçlar aldı.

  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisi kötü futbolla eleştirilirken, Trabzonspor üst sıralar için en ciddi aday haline geldi.
  • A Milli Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre'yi yenerek Dünya Kupası yolunda ilerliyor.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun derbi öncesi kadro tercihleri eleştirildi; Rizespor, İlhan Palut ile yollarını ayırdı.
  • Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa'da berabere kalırken, Galatasaray evinde kaybetti; Samsunspor 4.5 milyon avro gelir elde etti.
  • Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenerek ligdeki üst sıralara tırmandı.
Türkiye Gazetesi
Derbiye yakışmadı
0:00 0:00
1x
a- | +A

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına gelmişti. Fenerbahçe de 50 bin seyirciyle ev sahipliği yapacaktı. Başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar acaba kimse “Fena futbol yoktu” diyebilir mi? Öylesine ki, ev sahibi Fenerbahçe o kadroyla müsabakayı pozisyonsuz tamamlayacak, Galatasaray da bir oyuncusunun ferdi yeteneğiyle neredeyse maçı kazanacaktı. İşte bu tablo rakibini 3-1 yenen Trabzonspor’u en üst sıra için biraz daha fazla iddialı hâle soktu.

Helal olsun arkadaşlar!

A Millî Basketbol Takımımız Bosna Hersek’ten sonra İsviçre’yi de hem de deplasmanda yerle bir etti. Şimdi sırada Sırbistan var. Tabii ki yolculuğumuz ve iddiamız Dünya Kupası’nda yer bulabilmek. Ergin Ataman kardeşimiz iyi seçimler yapıyor, oyunun içinde doğru hamleler gerçekleştiriyor. Yolunuz açık olsun arkadaşlar…

Trabzon zam yapıyor!

Fatih Tekke’nin Trabzonspor’u hatırlanacağı gibi tek gollü galibiyetlerin ötesine pek geçemiyordu. Ama son iki maçta biri de deplasmanda olmak üzere toplam yedi gol attı. Demek ki bordo mavililer artık en üst sıranın en ciddi ve iddialı takımı oluyor. Benden yazıp söylemesi…

Tedesco zara devam ediyor

Derbi öncesinde Fenerbahçe 11’i açıklandığında herkesten önce Talisca’yı neden yedeğe oturttuğunu anlayamadım. Tabii ki Oğuz’u da bunun içine katabiliriz. Acaba Fenerbahçe’de kimseler yok mu, bunları bu hocaya hatırlatacak?

Partizan’a ceza az bile

Partizan ile oralarda oynadığımız bir salon maçında, I. Murad’ın vefatıyla ilgili tribünler çirkin bir pankart açmıştı. Ve 40 bin avro da bu sebeple onlara ceza kesildi. Bence az bile…

Güle güle İlhan Palut

Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile olan sözleşmesini çöpe atıp hocayı yolcu etmiş. Aslında bu çok geç alınmış bir karar bana göre. Sen kendi sahanda ligin önemli firmalarından biri karşısında 2-0 öne geçtikten sonra beş yemiştin! Öyle veya böyle Rizespor doğru yolu seçti galiba…

Bu defa galibiyetsiz bir seri bitirdik

Avrupa kupalarında Fenerbahçe ve Samsunspor rakipleriyle berabere kalırken Galatasaray hem de kendi evinde kaybetti. Canımız sıkıldı tabii. Acaba bu tatsız sonuçlar beklediğimiz sonucu olumsuz etkiler mi?

Samsunspor’a alkış

Avrupa kupalarında mücadele eden ve bizim ligde de yukarıyı yavaş yavaş tehdit etmeye başlayan Samsunspor, bugüne kadar 4,5 milyon avro indirmiş cebe! Helal olsun…

Sergen Yalçın gülüyor

Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında maçı 2-0’lık skorla cebe indirdi ve tarihine, ismine yakışır biçimde yukarıdaki sıralara iyice yapıştı. Şimdi bütün mesele devam etmek…

Kemal Belgin'in önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Anadolu Sigorta prim üretimi 10 ayda yüzde 44,5 arttı
Anadolu Sigorta prim üretimi 10 ayda yüzde 44,5 arttı
Kaydet
Sosyal medyaya yaş şartı geliyor
Sosyal medyaya yaş şartı geliyor
Kaydet
Trabzonspor kararsız: Ernest Muci ortada!
Trabzonspor kararsız: Ernest Muci ortada!
Kaydet