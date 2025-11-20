Rafa Silva ve Feyyaz!

Diyeceksiniz ki, ikisinin bir arada ne işi var? Beşiktaş şu anda Rafa Silva yüzünden başta başkanı olmak üzere karmakarışık. Sonuç ne olur bilemem ama ne olursa olsun bence bu konu çok uzadı. Peki, Feyyaz’a mı nereden geldim? Rahmetli Süleyman Seba’nın yanında otururken bir bankadan Başkan’ı arayıp karşılığı olmadığı bir çekin arkasını imzaladığı haberini verdiler. Süleyman Abi de bir görevli çağırıp hemen sözleşmesinin feshedilmesini, alacaklarının tamamının ödenmesini istedi. Hem de bir sene önce gol kralı olmuş Feyyaz’ın! İşte o Beşiktaş, bir de bu Beşiktaş!

Nice senelere Efes

Anadolu Efes Kulübü, kuruluşunun 50. yılını kutladı geçenlerde. Hatırlanacağı gibi kuruluştaki ismi sonra Anadolu Efes olarak değiştirilmişti. Kuruluşu, Kadıköy Moda’ya giderken bir zamanlar Kadıköyspor’un kullandığı eski bir binada gerçekleşmişti. Tuncay Özilhan kardeşim hem Moda’dan hem de okuldan arkadaşımdır. Nice yıllara…

Doğan Pürsün’ü kaybettik!

Doğan Pürsün kardeşim; hayatının neredeyse tamamını Almanya’nın Frankfurt şehrinde yaşayıp geçirmişti. Fenerbahçe’nin Carl Zeiss Jena takımıyla oynadığı maça -o zamanlar Almanya, Doğu ve Batı diye ikiye ayrılmıştı- Doğan Pürsün’ün arabasıyla gitmiştik ve o günün Almanya’sında ne sıkıntılar yaşamıştık. Allah taksiratını affetsin, nurlar içinde yatsın…

Yeni takımın marifeti

Bizim millî takım formalite maçında İspanya’ya konuk olmuştu. Sevilla’da oynanan maç 2-2 bitti. Hatta biz 2-1 öndeyken onlara yakalandık. Ve bizim o millî takımımızda 8 tane yeni isim oynadı. Şöyle bir son maçların geneline bakarsak, 8 oyuncusu değişmiş bir takımın İspanya’da galibiyetten olması çok önemli bir başarıdır. Bakalım devamı gelecek mi?

Osimhen arızalanmış!

Galatasaray’ın en etkili silahı Victor Osimhen millî forma içinde çıktığı maçta ikinci yarıya başlayamadı. Sakatlığının ayak bileğinde olduğu söyleniyor. Şayet millî maç haftasından sonra Galatasaray bu eksikle sahaya çıkarsa, Fenerbahçe ile arasında olan 1 puan fark ne olur çok merak ediyorum…

Sansürlü program

Esra Erol bacımız malum kanalda her program ortalama 4-5 tane konuk ağırlıyor. Ve soru yağmurları içinde geçen programda neredeyse ağızdan çıkanların yarısı sansüre uğruyor. O zaman yapmayın programı yahu. Biz de merak ediyoruz ne oluyor diye.

Ah nerede uç adamı?

Bizim millî takım Dünya Kupası’na giden yoldaki ilk etapta grubunda ikinciliği garantileyip play-off’ları cebine koydu. Şimdi hedef, oraları da aşıp yıllar sonra Dünya Kupası hasretini gidermek. Ama bizim millî takımın çok önemli bir eksiği var hâlâ. Yani, forvet hattı dediğimiz yerde, pres de yapabilen, iki ayakla, kafayla her türlü golü atabilen bir uç adamı…

Okan Hoca ne oluyor?

Bizim gazetenin dünkü manşetlerinden birinde Okan Buruk hocanın Galatasaray takımına dört tane yeni isim istediği yer alıyordu. Bunlardan biri de forvetin son adamı idi. Bakalım sarı kırmızılı kulübün yönetimi, böyle bir isteği nasıl karşılayacak? Öyle ya ben Galatasaray’da bir para basma makinası hatırlamıyorum.

