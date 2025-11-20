Gıda zehirlenmelerindeki artışı değerlendiren Gıda Mühendisleri Derneği Başkan Yardımcısı Yusuf Esen, Türkiye’de her yıl 150 binden fazla gıda zehirlenmesi vakası olduğunu dile getirdi.

Esma Altın ANKARA - Gıda Mühendisleri Derneği Başkan Yardımcısı Esen, riskli noktalarda denetimlerin düzenli, kapsamlı ve teknik yeterliliği yüksek ekiplerce yapılmadığını söyledi.

Personel hijyeni, ekipman temizliği gibi temel noktalarda dahi ciddi eksikler olduğunu belirten Esen, “Maliyet düşürme amacıyla uygunsuz hammadde, ehliyetsiz personel riski artırıyor” dedi.

Türkiye’deki 750 bin gıda işletmesinin çoğunda gıda mühendisi çalıştırılması zorunlu olmadığına dikkat çeken Esen, ülkemizde 250 işletmeye bir uzman düştüğünü söyledi. Esen, belediyelerin denetmen sayısının azlığına da dikkat çekti.

Her gıda işletmesine gıda mühendisi bulundurma mecburiyeti olması gerektiğini belirten Esen, “Kamuda en az 10 bin gıda mühendisi istihdam edilmeli. Sokak satıcıları standartlara bağlanmalı” önerisinde bulundu.

ESMA ALTİN

