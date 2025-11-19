Böcek ailesi gıdadan mı zehirlendi? Beklenen rapor hazır
Böcek ailesinin zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yiyecek ve içeceklerle ilgili bir rapor hazırlandı. Raporda, uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği aktarıldı.
- Lokum numunelerinde hiçbir sorun bulunmadı.
- Kumpir numunelerinde hiçbir sorun bulunmadı.
- Mide numunelerinde hiçbir sorun bulunmadı.
Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (36) ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal'ın (3) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı.
GIDA ÖRNEKLERİ TEMİZ ÇIKTI
Tarım İl Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre Böcek ailesinin ölümüyle ilgili alınan gıda örnekleri temiz çıktı. Raporda lokumdan, kumpirden, midyeden alınan tüm numunelerde hiçbir zehir, mikrop, sağlıksız ya da uygunsuz madde bulunmadığı belirtilirken, incelenen yiyeceklerin ölüme yol açacak bir sorun taşımadığı tespit edildi.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Öte yandan ailenin gördükleri tedavi de merak konusu olurken, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirten Memişoğlu, iki hastanede de gerekli müdahalelerin yapıldığını söyledi.