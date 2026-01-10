Kapalıçarşı'da altın kaçakçılığı operasyonu sonrası Finans Analisti İslam Memiş'tan piyasaları sarsacak bir iddia geldi. Memiş, kota yasağının 2026 yılında kalkacağını ve bunun gram altın fiyatlarında en az bin lira düşüşe sebep olacağını ifade etti. İslam Memiş, operasyonun Kapalıçarşı esnafı üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu ve tekelciliğin son bulacağını söyledi.

Finans Analisti İslam Memiş, Kapalıçarşı'da 7 büyük şirkete düzenlenen 'altın kaçakçılığı' operasyonuna ilişkin gündem olacak açıklamalarda bulundu.

7 büyük şirkete düzenlenen 'Altın kaçakçılığı' operasyonuna dikkat çeken Memiş "Kapalıçarşı'da gümüş yok, 15 günde randevu veriyorlar. Bu kotayı delenler yurtdışından kaçak altın getirdiler, devletin yasağına karşı geldiler" dedi.

TGRT Haber ekranlarında, operasyon yapılan şirketler ne yaptılar sorusuna cevap veren Memiş, 100 milyarlık kamu zararına vurgu yaparak "Dışarıdan altın getirip kotayı delenler işçilik farkını getirdi. Külçe gümüşe piyasada 100 dolar işçilik isteniyor. Bu balon patlamadan önce 10 dolardı. Buralarda da bir karaborsa durumu var. Vatandaş pahalı bir şekilde altın ve gümüş almış oluyor" ifadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KOTA KALKIYOR MU?

2026 yılının Türkiye'de kota yasağının kalkacağını ifade eden İslam Memiş "Bu operasyondan sonra Kapalıçarşı esnafı rahat bir nefes aldı. Çünkü tekelcilik son buldu" şeklinde konuştu.

"ALTIN FİYATLARI EN AZ BİN LİRA DÜŞER"

Kota yasağının 2026 yılında kalkacak sözlerini yineleyen Memiş "Kota kalkarsa altın fiyatları en az 100 lira geriler" açıklamasında bulundu. Memiş bu gerilemenin kademeli olarak bin lirayı bulacağını ifade etti.

ALTIN TİCARETİNDE NAKİT DEVRİ KAPANIYOR MU?

Memiş “2025 yılındaki karar şu şekilde; 30 bin TL'ye kadar altın alışverişini elden yapabilir, 30 Bin TL sonrasını bankalar üzerinden havale yapmak suretiyle alınabilir" dedi.

