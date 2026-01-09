İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev altın kaçakçılığı soruşturması devam ediyor. İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik operasyonun yankıları sürerken, jandarma ekipleri sabah saatlerinde 7 büyük şirkete daha eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü altın kaçakçılığı soruşturması sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamındaki 3'üncü dalga operasyonda 7 şirkete yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. Bu şirketlerin sahibi 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

NE İLE SUÇLANIYORLAR?

Soruşturmada şüphelilere "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" , "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası