Sosyal medya bununla çalkalanıyor! Ünlü fenomenin aracında 103 kilo kaçak altın çıktı

Olay, Brezilya’da yaşandı. Lüks hayatıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve eşi, kırmızı ışıkta durduruldu ve araçlarında arama yapıldı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON DOLAR

Önce bagajı kontrol edip ardından otomobilin farklı bölmelerine bakan polis, araçta güncel piyasa değeri 11 milyon dolar olan 103 kilogram altın ele geçirdi. Brezilya Federal Karayolu Polisi (PRF), bu operasyonun ülke tarihinde yapılan en büyük altın yakalaması olduğunu belirtti.

BAZI BÖLÜMLERDE OYNAMA YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Araçta bazı bölümlerde oynama yapıldığını fark ettiklerini vurgulayan bir memur, bunun daha detaylı bir arama yapmalarına neden olduğunu söyledi. Ünlü fenomen ve eşi gözaltına alınırken, Alencar’ın kısa süre içinde serbest bırakıldığı kaydedildi. Eşi ise ifade vermeyi reddetti.

''HERHANGİ BİR SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ DEĞİL''

Bruno'nun avukatı Smiller Rodrigues de Carvalho ise yaptığı açıklamada, müvekkilinin sabıkasız olduğunu ve ailesinin tek geçim kaynağı olduğunu söyledi. Avukat, Bruno'nun madencilik sektöründe çalıştığını belirterek şunları ekledi:

"Brezilya'nın birçok bölgesinde madencilik yasal düzenlemelerden yoksun olsa da halk için temel geçim kaynağıdır. Suç sayılan şey, izin belgesi olmadan ve yasal yükümlülükler yerine getirilmeden yapılan madenciliktir. Müvekkilim herhangi bir suç örgütüyle ilişkili değildir."

Sosyal medyada, annelik, moda ve lüks hayat tarzını paylaşan Alencar, son yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sizden gelen her bir sevgi mesajının beni ne kadar güçlendirdiğini asla tam olarak ifade edemem. Bana sevgi, destek ve dua göndermek için zaman ayıran herkese kalpten teşekkür ederim.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, polis altınların kaynağını araştırıyor.