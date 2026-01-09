AKOM’un peş peşe uyarılarının ardından bir kritik uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen, şu anda Avrupa’da etkisini gösteren ‘kutup girdabının’ 14 gün içinde Türkiye’de de etkili olacağını işaret etti. Şen, stratosferdeki kutupsal bozulmanın havanın daha soğuk olmasına neden olduğunu açıkladı.

AKOM ve Meteoroloji’nin peş peşe yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından Prof. Dr. Orhan Şen’den de yeni bir uyarı geldi. Stratosferdeki kutupsal bozulmanın soğuk hava üzerinde etkili olduğunu belirten Şen, önümüzdeki 14 gün içinde bunun etkisinin Türkiye’de de kendini göstereceğini işaret etti.

“Kutup girdabının böyle bir durumu, soğuk Arktik havasının bazı bölgelerde daha düşük enlemlere nüfuz etmesine izin verir” diyen Şen, bu durumun şu anda Avrupa’yı etkilediğini açıkladı. Şen, soğuk etkinin yakın zamanda Türkiye’de de etkisini artıracağının sinyalini verdi.

Avrupa’yı sardı, şimdi Türkiye’ye geliyor! 14 gün içinde etkili olacak

“14 GÜN İÇİNDE”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şen, şu ifadelere yer verdi:

Yaklaşık 30 km yükseklikteki stratosferde, kutupsal vorteks bozulmaya başladı. Önümüzdeki 14 gün içinde bunun etkilerinin hakim olması bekleniyor. Kutup girdabının böyle bir durumu, soğuk Arktik havasının bazı bölgelerde daha düşük enlemlere nüfuz etmesine izin verir. Bu durum şu anda Avrupa'yı etkilerken, bizde de aralıklı kar yağışı geçişlerini göreceğiz. Amerika'da ise sıcak hava hakim.

Şen’in paylaşımında yer verdiği hava olayları hakkında verdiği bilgiler ile bilinen ventusky tarafından yapılan uyarıda da alçak basıncın Avrupa’ya girdiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: Kuzey Fransa kıyılarında, saatte 200 km'yi aşan rüzgar fırtınaları meydana geldi. Bu, sözde "sting jet" adı verilen bir olaydan kaynaklanıyordu. Şimdi Almanya ve Çekya'ya yoğun kar yağışı getiriyor.

Öte yandan Avrupa yüzeyinin neredeyse yüzde 80'inin şu anda karla kaplı olduğu, bunun son yılların en büyük kar örtüsü oranı olduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi günü kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıklamıştı. AKOM verilerine göre İstanbul’da hava sıcaklığı da 3 dereceye kadar düşecek.

İstanbul’da dün lodos ve fırtına etkili olmuş, günboyu süren rüzgarı havada vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düşmüştü.

Kuvvetli rüzgarla birlikte yağan yağmur nedeniyle sahil kesiminde su birikintileri oluşurken, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekmişti. Öte yandan yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu sahil şeridine taşarken; sahil yolunda bulunan banklar dalgaların ve rüzgarın etkisiyle devrilmişti.

