Premier Lig ekiplerinden West Ham'da Teknik Direktör Nuno Espirito Santo, fiziksel yapısıyla dikkat çeken İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore'ye ağırlık antrenmanı yapmayı yasakladı.

Traore'nin fiziksel kapasitesine dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, yıldız oyuncunun ekstra kas çalışmasına ihtiyacı olmadığını belirtti.

"SALONDAN UZAK DURMASINI SÖYLEDİM"

30 yaşındaki oyuncuya salondan uzak durması gerektiğini söylediğini belirten Santo, "Adama Traore'nin genleri inanılmaz. Ancak bu, onun spor salonunda daha fazla vakit geçirmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ona salondan uzak durmasını söyledim. Farkına varması gereken konulardan biri de bu" dedi.

Portekizli teknik adam, Adama Traore için yalnızca sakatlık önleyici çalışmalar yapacağını vurguladı.

