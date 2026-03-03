ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Hamaney’in cenazesi, Tahran’daki törenlerin ardından Meşhed’de defnedilecek.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın aktardığı bilgiye göre, ABD ve İsrail güçlerinin Tahran’daki ofisine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için başkent Tahran’da resmi cenaze törenleri gerçekleştirilecek.

Yetkililer, Hamaney’in naaşının törenlerin ardından Meşhed’de defnedileceğini ve burada Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi yakınında toprağa verileceğini açıkladı. Cenaze törenlerinin detayları, programı ve saatleri ise yetkililer tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

İRAN GENELİNDE YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Hamaney, 28 Şubat’ta yaşanan saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası İran genelinde yas ilan edilirken, liderin ölümü, ülkede ve bölgesel politik dengelerde önemli yankılar uyandırdı.

