ABD-İsrail'in saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın kararına karşı harekete geçti. Trump "Gerekirse, ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Körfez'den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim. ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

