Aydın’da 2009 yılından bu yana kayıp olan iki kardeşin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine dedektör köpekler ve iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 25 Aralık 2009’da işe gitmek üzere evden çıkan Kenan (36) ve Sinan (28) Demirhoş kardeşlerden bir daha haber alınamadı. Aracın Ata Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulunması üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu.

16 yıldan bu yana kayıplar! İki kardeş için kazı çalışması başlatıldı

16 YIL SONRA KAZI ÇALIŞMASI

16 yıldır izlerine ulaşılamayan kardeşler için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, öldürülmüş ve gömülmüş olabilecekleri ihtimaliyle farklı adreslerde kazı çalışması başlattı. Çalışmalarda dedektör köpekler ve iş makineleri kullanılıyor.

Emniyet yetkilileri, “25 Aralık 2009 tarihinden itibaren kayıp olan Kenan ve Sinan Demirhoş’un bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda öldürülüp gömülmüş olabileceği değerlendirildi ve 3 Mart 2026 itibarıyla kazı çalışmalarına başlandı” açıklamasında bulundu.

Bugün yapılan kazılarda henüz bir bulguya rastlanmadı.

