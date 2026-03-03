İsrailli üst düzey bir yetkili, Suudi Arabistan'ın, "İran'ın ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne yaptığı saldırıya" misilleme yapacağını iddia etti.

İsrail’in üst düzey bir yetkilisi, Suudi Arabistan’ın, İran’ın ABD Riyad Büyükelçiliği’ne düzenlediği saldırıya karşılık misilleme yapacağını öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından aktarılan haberde, yetkili, Riyad yönetiminin İran’ın Körfez ülkelerine yönelik yüzlerce füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına cevap vermeye hazırlandığını ifade etti. Haberde, “Suudi Arabistan, İran’ın saldırısına uğradıktan sonra yakında misilleme yapacak, bundan hiç şüphemiz yok” sözleri öne çıkarıldı.

İsrail’in ayrıca, Suudi Arabistan’ın dün gece ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya cevap verebileceğini göz önünde bulundurduğu kaydedildi.

İHA'LAR İMZA EDİLMİŞTİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad’daki ABD Büyükelçiliğine iki İHA ile saldırı düzenlendiğini ve binada küçük çaplı yangın çıktığını duyurmuştu. Bakanlık, saldırının ardından Riyad ve El-Harc çevresinde sekiz İHA’nın imha edildiğini açıkladı.

Bu gelişmeler, Körfez’deki gerginliği artırırken, bölgedeki ülkelerin karşılıklı hamleleri dikkatle izleniyor.

