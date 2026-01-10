2026’nın yeni maaş, ücret ve tazminat haritası çizildi!

2026 yılına ilişkin kamu çalışanlarından emekli adaylarına kadar milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren mali tablo netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak katsayıları, tavan ücretleri ve artış oranlarını resmîleştirdi.

Memurlar için ortaya çıkan %18,60'lık oransal artış ve yeni katsayılar, sadece birer matematiksel veri değil; milyonlarca kamu çalışanının hanesinin mutfak bütçesi, kira parası, eğitim… masrafı ve gelecek planıdır. Ekonomik dengelerin hassas olduğu bu dönemde, açıklanan rakamların alım gücünü koruması en büyük temennimizdir.

Peki, cebimize girecek rakamlar nasıl değişti? İşte kalem kalem yeni dönemin mali portesi.

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN "%18,60" ROTASI

Bakanlık, 2026 yılının ilk altı ayını kapsayan (1 Ocak-30 Haziran) dönem için artış oranını %18,60 olarak belirledi.

Bu oran; sadece maaşları değil, sözleşmeli personelin ücret tavanlarından ek ödemelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Buna göre yeni katsayılar devrede

Maaş hesaplamalarının temel taşı olan katsayılar yeniden revize edildi:

Aylık Katsayı: 1,387871

1,387871 Taban Aylık Katsayısı: 22,722793

22,722793 Yan Ödeme Katsayısı: 0,440141

Bu teknik rakamlar; iş güçlüğü, iş riski ve mali sorumluluk zamları gibi memurun bordrosundaki her bir satırı yukarı taşıyacak.

ÜCRET TAVANLARI YÜKSELDİ: KİM, NE KADAR ALABİLECEK?

Sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için belirlenen "tavan ücret" sınırları, ocak ayı itibarıyla yeni seviyelerine ulaştı. Buna göre;

KİT Sözleşmeli Personeli: Ücret tavanı 75.961,59 TL 'ye çıktı.

Ücret tavanı 'ye çıktı. Diğer Sözleşmeli Personeller: Genel tavan 67.718,06 TL olarak güncellendi.

Genel tavan olarak güncellendi. Ortalama Ücret Üst Sınırı: Kamu kuruluşlarındaki ortalama ücret tavanı ise 138.231,61 TL olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATINDA "64 BİN TL" BARAJI

Emeklilik hayali kuran ve işinden ayrılmayı planlayan çalışanları en çok ilgilendiren başlık kuşkusuz kıdem tazminatı tavanıdır. Keza bu tazminat belki de işçinin hayatı boyunca eline tek seferde geçen en büyük toplu para niteliğindedir.

Bu tavan en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır

2026'nın ilk yarısında uygulanacak Kıdem Tazminatı Yıllık Tavan Tutarı 64.948,77 TL oldu. Bu rakam, işçinin her bir çalışma yılı için alabileceği maksimum tazminat miktarını belirliyor.

MAL BİLDİRİMİ İÇİN "KRİTİK EŞİK" VE YEMEK PARASI

Mevzuat gereği memurların mal bildiriminde bulunurken baz alacağı referans rakam da açıklandı. Birinci derecenin birinci kademesindeki bir şube müdürünün (her türlü zam ve tazminat dâhil) net aylık tutarı 89.956,91 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, mal bildirimindeki değer artışlarının takibi açısından yasal bir kıstas niteliği taşıyor.

Diğer yandan memur ve sözleşmelilerin yiyecek yardımı kapsamında ödeyecek yemek parası katkısı da memurların göstergelerine göre sözleşmelerin maaşlarına göre yeniden güncellendi. Buna göre iş yerinde yemekten faydalanan memur göstergesine göre 12,86 TL ile 52,46 arasında değişen yemek parası katkısı ödeyecek. Sözleşmeliler ise maaşlarına göre değişen 15,65 TL ile 62,71 TL arasında değişen yemek parası katkısı ödeyecek.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Düzenleme 1 Ocak itibarıyla geçerli olsa da, maaşların hesaplanma süreci nedeniyle 1 Ocak-14 Ocak 2026 tarihleri arasındaki oluşan farklar, hesaplamalar tamamlanır tamamlanmaz çalışanların hesaplarına "maaş farkı" olarak ayrıca yatırılacak.

Her ayın 1 Ocak-5 Ocak 2026 tarihlerin maaşlarını almakta olan memur emeklilerinin de zamdan kaynaklı farkları bu ay içinde almaları beklenmektedir.

Kamu işçilerine 2026 yılında verilecek ilave tediyelerin ise; birinci yarısı 26/1/2026, diğer yarısı 16/3/2026 tarihinde ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2026 yılında, aynı 6772 s. Kanunun 2. maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2026 tarihinde hesaplarına yatırılacak.

