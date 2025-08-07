Vasiyet tartışması kavgaya döndü! Gelinini havuzda boğmaya çalıştı

Korkunç olay, geçtiğimiz hafta sonu Disney World’e yakın konumda bulunan bir otelde meydana geldi. İngiltere'nin Buckinghamshire şehrinden tatil için Florida’ya gelen Gibbon, gelini Jasmine Wyld’ı yüzme havuzunda boğmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

VASİYETİNDEKİ ŞARTLARI KABUL ETMEDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Gibbon’un vasiyetinde yer alan şartları kabul etmemesi üzerine gerçekleşti. İkilinin arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Gibbon havuza ittiği gelinini boğmaya kalkıştı. Jasmine’in 9 yaşındaki kızının, annesini kurtarmaya çalıştığı ancak adamın küçük kızı uzaklaştırdığı bildirildi. Ölmek üzere olduğunu düşündüğünü söyleyen kadın, ''Nefes alamıyordum, boğulacağımı sandım'' ifadelerinde bulundu.

NİYE BOĞMAK DEĞİLMİŞ

Daily Mail’in haberine göre etraftaki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, İngiliz adam verdiği ifadede, niyetinin gelinini boğmak olmadığını söyledi. Gelinini suya ittiğini kabul eden Gibbon, tartışma esnasında ikisinin de alkollü olduğunu belirtti.

62 yaşındaki adamın aydınlatma firmasının olduğu bildirilirken bu güne kadar birçok ünlü isimle çalıştığı tespit edildi.

''FLORİDA'DA TAHMİN ETTİĞİNDEN DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİREBİLİR''

Polk İlçesi Şerifi Grady Judd konuya ilişin yaptığı açıklamada, ''Bay Gibbon öfkesini kontrol edemediği için, Florida'da tahmin ettiğinden çok daha fazla zaman geçirebilir." ifadelerini kullandı.

Gelecek ay mahkemeye çıkarılması beklenen Gibbon, ikinci derece cinayete teşebbüs ve darp suçlamalarıyla yargılanacak.