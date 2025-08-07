Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Vasiyet tartışması kavgaya döndü! Gelinini havuzda boğmaya çalıştı

Vasiyet tartışması kavgaya döndü! Gelinini havuzda boğmaya çalıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vasiyet tartışması kavgaya döndü! Gelinini havuzda boğmaya çalıştı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletinde lüks bir otelde konaklayan 62 yaşındaki Mark Gibbon, vasiyet tartışması sebebiyle gelini Jasmine Wyld’ı havuzda boğmaya çalıştı. Dünya basınında geniş yankı bulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, geçtiğimiz hafta sonu Disney World’e yakın konumda bulunan bir otelde meydana geldi. İngiltere'nin Buckinghamshire şehrinden tatil için Florida’ya gelen Gibbon, gelini Jasmine Wyld’ı yüzme havuzunda boğmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 

VASİYETİNDEKİ ŞARTLARI KABUL ETMEDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Gibbon’un vasiyetinde yer alan şartları kabul etmemesi üzerine gerçekleşti. İkilinin arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Gibbon havuza ittiği gelinini boğmaya kalkıştı. Jasmine’in 9 yaşındaki kızının, annesini kurtarmaya çalıştığı ancak adamın küçük kızı uzaklaştırdığı bildirildi. Ölmek üzere olduğunu düşündüğünü söyleyen kadın, ''Nefes alamıyordum, boğulacağımı sandım'' ifadelerinde bulundu.

Vasiyet tartışması kavgaya döndü! Gelinini havuzda boğmaya çalıştı - 1. Resim

NİYE BOĞMAK DEĞİLMİŞ

Daily Mail’in haberine göre etraftaki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, İngiliz adam verdiği ifadede, niyetinin gelinini boğmak olmadığını söyledi. Gelinini suya ittiğini kabul eden Gibbon, tartışma esnasında ikisinin de alkollü olduğunu belirtti. 

62 yaşındaki adamın aydınlatma firmasının olduğu bildirilirken bu güne kadar birçok ünlü isimle çalıştığı tespit edildi. 

Vasiyet tartışması kavgaya döndü! Gelinini havuzda boğmaya çalıştı - 2. Resim

''FLORİDA'DA TAHMİN ETTİĞİNDEN DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİREBİLİR''

Polk İlçesi Şerifi Grady Judd konuya ilişin yaptığı açıklamada, ''Bay Gibbon öfkesini kontrol edemediği için, Florida'da tahmin ettiğinden çok daha fazla zaman geçirebilir." ifadelerini kullandı. 
Gelecek ay mahkemeye çıkarılması beklenen Gibbon, ikinci derece cinayete teşebbüs ve darp suçlamalarıyla yargılanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nazan Öncel ile 'Yakışıklı güvenlik" birlikte video çekti! Tepkiler peş peşe gelince açıklama yaptı: "Vatan haini miyim?"Muharrem İnce hakkında şoke eden iddia! "Seni bulacağım, bacaklarını kırdıracağım"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japonya’da feci kaza! F-2A savaş uçağı okyanusa düştü - DünyaFeci kaza! F-2A savaş uçağı okyanusa düştüDev şirket İsrail’le anlaşma yaptı! Filistinlilerin 'saatte 1 milyon tane aramasını' dinledi - DünyaBelgeler sızdı! Saatte 1 milyon arama dinlendiİngiltere'de bir ilk! İngiliz milletvekili dijital ikizini tasarlattı - DünyaBu da oldu! Bir milletvekili dijital ikizini tasarlattıABD basını Trump ile Putin'in görüşeceğini duyurmuştu! Kremlin'den ilk açıklama geldi - DünyaKremlin duyurdu! Putin ile Trump bir araya geliyorAlevler 30 bin dönüme yayıldı! 4 bölgede 'kısmi afet durumu' ilan edildi - DünyaAlevler 30 bin dönüme yayıldı, ülke alarma geçti3'lü zirve yaklaşıyor! Zelenskiy'den Putin'e yüz yüze görüşme çağrısı - DünyaUkrayna bir kez daha çağrıda bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...