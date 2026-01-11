Bu Fener çok güzel

Ne soğuk hava engel oldu Fenerbahçe aşkına ne yağmur ne de rüzgâr sarı lacivertlilerin Süper Kupa’yı kaldırmasına. Kupanın reytingini artırmak adına uygulanan yeni format, sert bir İstanbul gecesine denk gelirken, şartlardan etkilenen Galatasaray, kışı bahara çeviren Fenerbahçe oldu. Finale Musaba’nın şovuyla yükselen Fenerbahçe, kupaya da Guendouzi’yle ulaştı. Hâl böyle olunca Fenerbahçe taraftarının golcü beklentisi haklı olarak arttı.

Guendouzi coşturdu

Kupayı en çok kaldıran, finalleri en çok kazanan rotasyonu güçlü, lider Galatasaray bir adım önde çıktı sahaya ama Fenerbahçe bu matematiği itirazını daha ilk düdükle gösterdi. Musaba’nın ayağının tozuyla yaptığı Samsun şovu henüz konuşulurken, Guendouzi çıtayı arşa dayadı. Çarşamba günü Serie A’da Fiorentina’ya karşı 90 dakika oynayan Fransız, sarı lacivertli formayla çıktığı ilk maçta “Gerçek Fenerbahçeli” oldu. Oyunun her alanında ve anında üstündü Fenerbahçe.

Miyav bile diyemedi

Aslan’ı kediye çevirdi Fenerbahçe. Tedesco’nun fendi Buruk’u tarumar etti. Kupanın tek süperi Fenerbahçe oldu. Rüzgârı, yağmuru, bozuk zemini bahane etmeden, eksiklerine sığınmadan. Eze eze, attığından fazlasını kaçırarak uzandı kupaya Fenerbahçe. Galatasaray’ı sahadan silerek sadece bir kupa kaldırmadı, lig için de psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Tedesco ile Saran ilk kupalarına uzandı. Yeniler böyle devam eder, bir de bunlar gibi golcü takviyesi gelirse vay Fener’e yan bakanın hâline.

Maçın adamı: Guendouzi

