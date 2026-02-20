YERELBAHÇE!

Kağıt üstünde fıstıklı baklava tadında bir maçtı. Süper Lig’in namağlup lideri, istim üstünde, eksiksiz Fenerbahçe, Kadıköy’de şov yapacak, İngiltere’ye tur biletini almak için gidecekti. Premier Lig’de küme düşme hattından kaçmaya çalışan, bu sezon dört hoca değiştiren, Fenerbahçe’nin eskisi Vitor Pereira’yla ilk sınavına çıkan garibim Nottingham sürpriz yapacak hâli yoktu ya! Varmış meğerse; adamlar Kadıköy’de sütlü çay gibi içti Fenerbahçe’yi…

Tedesco’nun eseri

Neden mi oldu? Nasıl mı oldu? Çok basit aslında. Ben dâhil, birçoklarının methiyeler düzdüğü, rekor üstüne rekor kıran Domenico Tedesco’nun yanlış oyun ve oyuncu tercihi Nottingham için Kadıköy’ü dikensiz gül bahçesine çevirdi. Henüz ritim tutturmamış Kante ısrarı anlaşılabilirdi hocanın ancak Asensio’yu sağ açığa çekerek kendi ayağına sıktı İtalyan. Çok memnun olduğu Kerem, Talisca, Asensio üçlüsünün ancak İspanyol göbekte, sambacı en uçtayken iş yaptığını unutmuş gibiydi hoca.

Erken final yaptı!

Oysa Süper Lig’deki baskın oyunun Avrupa’ya yansımamasının en büyük sebebinin bu olduğu defalarca tecrübe edilmişti. İleride top tutamayan, orta sahada zayıf kalan Fenerbahçe, mecburi Skriniar-Çağlar değişikliğiyle savunmadan da düşünce Nottingham için her şey çok kolay oldu. Ne Tedesco ne de oyuncuları “Bizim için her maç final” sloganını hayata geçiremeyince rövanşı olmasına rağmen bence bu maçla Avrupa’ya veda etti.

Maçın adamı: Gibbs-White

