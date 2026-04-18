Hadi sen git işine!

Yıllar yıllar önceydi. 1991-92 sezonu; Fenerbahçe, Sarıyer deplasmanında 4-1 kaybediyor ve bir gazete haberi Türk spor tarihine geçecek manşetiyle duyuruyordu: Milyarlık Eşekler! Bugün atmaya kalsan bu manşeti, sosyal medyada yediğin linçten kurtulsan, mahkeme kapılarından kaçamazsın. Zaten böyle bir şey yazacak ortam da yok, zira artık milyon avro kazanıyorlar…

Neyse ki rakip Rize!

Arkadaş son yıllarda hiç olmadığı kadar yaklaşmışsın şampiyonluğa. Kazanıp, maç fazlasıyla liderliğe kurulacaksın. Derbi öncesi psikolojik baskı kuracaksın. Galibiyet zincirini son maça kadar uzatsan bitecek 11 yıllık hasret. Atacaksın üzerinden ölü toprağını. Kadıköy’desin, 12 bin cezalı bilete rağmen tıklım tıklım tribünlerin önündesin, rakibin seni bu sahada en son 1981’de yenmiş Çaykur Rize.

Hiç inandırıcı değil

Peki biz ne izliyoruz? Şampiyonluk arzusuyla yanıp tutuşan bir takım. Savunmada etten duvar örmüşler. Orta saha dirençliler. Hücumda becerikli. Dakikalar geçtikçe vites artırıyorlar. Şiddetli prese aldırmadan pas yapıyorlar. Hayda, o da ne, bu ev sahibi Fenerbahçe değil Çaykur Rize! On kişi kaldılar, geriye düştüler ama teslim olmadılar. Saygıyı hak eden belli, diğerinin hakkını siz hayal edin…

Maçın adamı: Modibo Sagnan

