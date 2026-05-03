Problem çözüldü

Neler neler oluyor… Derbi gitti, şampiyonluk hayali bitti. Tedesco kovuldu, Saran sandığı ortaya koydu. Derken, cezalısı çok, sakatı bol Fenerbahçe, nöbetçi hocası Zeki Murat Göle’yle çıktı meydana, Nuri Şahin’in taş gibi Başakşehirini çaldı duvara… Vay vay vay… Derbi galibiyetiyle şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray da Samsun’da dağıldı mı? Hele, hele, hele… Döner mi burdan şampiyonluk? Ya bırak kardeş git işine.

Yoklar diyarında

Fenerbahçe ne zaman kazandı? Kazanacak bir şey olmayınca. Hedef yok, hoca yok, moral yok… Her zaman, her şartta, her yerde olan taraftar bile yok. Başkan desen şimdilik var. Özetle artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan, taraftarın öfkesini bile hak etmeyen bir takımın oynadığı futbolun da, aldığı sonuçların da bir ehemmiyeti yok. Yoklar ülkesinin şampiyonu Fenerbahçe, yoklar diyarının kralı Talisca.

Neyleyim galibiyeti

Kadıköy’de anlamsız olan tek şey aslında dirençli Başakşehir’in bu Fenerbahçe karşısında sergilediği performanstı. Ancak Nuri Şahin’in son üç mağlubiyetine baktığımızda çok da şaşırmamak gerekir. Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray… Özetle şampiyonlar hiyerarşisinde en altta yer alan Başakşehir’in abilerine gücü yetmiyor. Nihayetinde, futbolun süsü goller bol olsa da skorun bir anlam ifade etmediği gecede sevinen de olmadı. Talisca bey hat-trick yapacağına, önce penaltıyı atacaktı.

Maçın adamı: Talisca

