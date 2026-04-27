Hadi geçmiş olsun

Adı büyük derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yle şampiyonluktaki en ciddi rakibiyle değil de, sıradan bir Anadolu takımıyla karşılaşmışçasına oynadı. En önemli kozlarından Asensio’yu yetiştiremediği derbide Tedesco’nun, Talisca’yı on numaraya çekip, golcü rolünü figüran Cherif’e bırakması futbol adına tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. Tek gücü savunma olan Fenerbahçe’nin hücum hamlesi Guendouzi’den gelse de, Cherif’in kendini aşarak kazandırdığı penaltıyı Talisca auta şutladı.

Penaltı bile atamazsan

Fenerbahçe “lafta” hasretini çektiği şampiyonluğu aslında hiç istemediğini bu andan sonra hayata geçirdi. Galatasaray oynadı. Ortada Guendouzi-Kante, savunmada Skriniar direndi. Gerisi…. Boş! Semedo, Brown ileri çıkamadı. Kerem ile Nene, Talisca’nın gözetimde “Boğaz turu” yaparcasına salındı sahada. Tedesco ne kulübedeki coşkusunu geçirebildi oyuncularına ne kafasındaki planları hayata… Nene, Sane’yi biçerken penaltısı verilmese de Galatasaray’da Osimhen kesti cezayı.

İkincilik korunabilir mi?

Maça iyi başlayan, ancak ilerleyen her dakikada zırvala dozunu artıran Yasin Kol, verdiği ilk sarının saçmalığının altında ezildiği için Yunus’un Oosterwolde’ye röveşatasında kırmızıyı çıkaramadı. Gerçi ne fark ederdi ki? Parçalamak isteyen bir Aslan, uçmaya üşenen bir Kanarya vardı. Hocası hamle yapamadı, oyuncusu karakter koyamadı. Aslan aldı götürdü. Sen şimdi düşün bakalım, şampiyonluk hayallerinle birlikte ikinciliğin de boğulmasın…

Maçın adamı: Osimhen

