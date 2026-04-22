Geçmişteki günlerden

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, “Fenerbahçe” namlı bir kulüp var imiş. Forması kıymetli, arması değerli imiş. O armayı taşıyan formayı giyen er kişilerin içinden mücadeleci, kahramanlar çıkar imiş. Onlar ki, tekmeye kafa atar, yenilgiye isyan eder, kaybetseler bile terlerinin son damlasını dökerler ve bir sonraki maçı kazanmak için küllerinden doğar imiş.

Elde var sıfır

Ama o iyi insanlar, o güzel atlara binip terk etmişler diyarı.. Anlamayanlar oldu ise, zamane sözüyle özetleyeyim; “Aradığınız Fenerbahçe’ye ulaşılamıyor!” Ya arkadaş, lig gitmiş, en büyük rakibin üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru dolu dizgin koşarken senin elinde bir Türkiye Kupası kalmış. Siz ne oynuyorsunuz? Biz ne izliyoruz? Beyler aldığınız paralar sizin olsun da, bir zahmet formanın hakkını verin.

Alo başkannnn

Manchester City – Arsenal maçı izledim pazar günü. Onlar da futbolcu. Tamam burası Premier Lig değil. Onların pastası daha büyük, savaşı da öyle. Ama siz de biraz çaba gösterin be. O sürekli desteğini istediğiniz taraftara bir nebze saygınız olsun. Diyorum da, acaba kendinize var mı? Hâlâ hayal satan Sadettin Bey, sizin bu takımınız, bu kafayla derbiyi de kaybeder, Başakşehir ve Konya maçlarını da. Ayılın, olmadı bir zahmet susun!

Maçın adamı: Jevtovic

