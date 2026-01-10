Türkiye Gazetesi
Derbi sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken hareket
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları finalin ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu tebrik etti.
2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken bir harekete imza attı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleden 2-0 yenik ayrılan sarı kırmızılılarda Okan Buruk, maçın bitiş düdüğüyle birlikte meslektaşı Tedesco'nun yanına gitti.
Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'yu galibiyetten dolayı tebrik etti.
