Derbide Galatasaray'ın golü iptal edildi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa müsabakasında, sarı kırmızılıların Yunus Akgün ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün attığı gol, geçerlilik kazanmadı.
Galatasaray'ın hücum oyuncusu Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi'nin kısa düşen geri pasında araya girdi. Kaleci Ederson'un uzaklaştırmak istediği top Yunus'a çarptı ve bu milli futbolcunun önünde kaldı.
Yunus Akgün topu boş kaleye yuvarlayarak ağlara gönderdi ancak hakem Halil Umut Meler, Akgün'ün elle oynadığını belirtip golü iptal etti.
