Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı lacivertli formayla ilk maçına Galatasaray derbisinde çıkarken müthiş bir gole imza attı.

Fenerbahçe'nin Lazio'dan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız orta saha Matteo Guendouzi, ilk gol katkısını ilk maçında yaptı.

2 GÜN SONRA İLK MAÇINA ÇIKTI

2 gün önce Fenerbahçe'ye imza atan Fransız yıldız, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11'de başladı.

MÜTHİŞ BİR GOLE İMZA ATTI

Matteo Guendouzi, müsabakanın 28. dakikada ceza sahası dışından yerden çektiği sert şutla ağları havalandırdı ve Fenerbahçe'yi derbide 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe kariyerine Galatasaray derbisiyle başlayan Guendouzi, ilk maçında gol atarak iyi bir başlangıç yaptı.

MUSABA DA 2 ASİSTLE BAŞLAMIŞTI

Sarı lacivertlilerin bir diğer transferi Anthony Musaba da Samsunspor ile oynanan yarı final maçında 2 asist yaparak ilk maçında güzel bir başlangıca imza atmıştı.

