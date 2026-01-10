Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, maçın ilk dakikalarında penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, müsabakanın henüz ilk dakikalarında penaltı itirazında bulundu.

FENERBAHÇELİ OYUNCULARI PENALTI İTİRAZI

Karşılaşmanın 4. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, savunmadan topu çıkartmak isterken top Mario Lemina'dan döndü.

Sarı lacivertli futbolcular, bu pozisyonda Mario Lemina'nın elle oynadığını belirtip uzun süre itirazda bulundu.

Kaptanları yanına çağıran Hakem Halil Umut Meler, pozisyonu anlatıp oyunun devam etmesini istedi.

BURUK SARI, TEDESCO PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazların ardından Fenerbahçeli futbolculara kart için itirazda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise dördüncü hakeme pozisyonu anlatıp itiraz etti.

VAR MÜDAHALE ETMEDİ

VAR'dan pozisyona ilişkin inceleme önerisi gelmezken oyun, Fenerbahçe'nin köşe vuruşu ile başladı.

