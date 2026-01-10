Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek finale adını yazdıran sarı kırmızılılar, Samsunspor'u 2 golle geçerek finale yükselen sarı lacivertlilerle kupa için mücadele verecek. Okan Buruk'un ekibi sekizinci kez, Domenico Tedesco'nun öğrencileri ise dördüncü kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi hedefliyor. Müsabaka öncesinde her iki takımın 11'leri belli oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde oynayacakları derbiyle tarihte 405'inci kez rakip oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayla 19. Süper Kupa sahibini bulacak.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın 11'i: : Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Fenerbahçe'nin 11'i: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi, derbide 11'de başlıyor.

KALEDE SÜRPRİZ TERCİH

Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır'ın yerine Günay Güvenç koruyacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam 18.45’te Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İlk defa dört takımlı olarak organizede edilen Süper Kupa’nın yarı finalinde sarı kırmızılılar, Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Samsunspor’u 2-0’lık skorla yenerek finale yükseldi. Ligde de nefes nefese şampiyonluk kovalayan iki takımın maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşma atv’den ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE’DE ALTI EKSİK

Galatasaray’da Afrika Kupası’nda ter döken Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli İsmail Jakobs, Fenerbahçe’de ise Faslı Youssef En-Nesyri ile Malili Dorgeles Nene forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde ayrıca kart cezalısı Fred ile sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo yok. Sakatlığı bulunan Anderson Talisca’nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe’nin yeni transferleri Matteo Guendouzi ile Mert Günok ise görev verilirse oynayabilecek.

FENER 4, ASLAN 8. KUPA PEŞİNDE

Süper Kupa’yı bugüne kadar Galatasaray 7, Fenerbahçe ise 3 kere müzesine götürmeyi başardı. Sarı kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kupayı aldı. Sarı lacivertliler de 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı kazandı.

405. KEZ RAKİP OLUYORLAR

Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 5'İNCİ MAÇ

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım ilk olarak 12 Ağustos 2012'de Erzurum'da karşı karşıya gelmiş, Galatasaray müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupaya uzanmıştı.

2013 ve 2014 yıllarında oynanan Süper Kupa finalleri de iki takımı rakip yapmıştı. 11 Ağustos 2013'te Kayseri'deki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, 25 Ağustos 2014'te Manisa'daki karşılaşmada ise normal süre 0-0 eşitlikle tamamlanmış, penaltı atışlarının ardından Fenerbahçe rakibine üstünlük kurarak kupayı kaldırmıştı.

İki takımı rakip yapan son Süper Kupa mücadelesi ise 7 Nisan 2024 yılında Şanlıurfa'da yapıldı. Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkacağını duyuran Fenerbahçe, maçın ilk dakikasında 1-0 geriye düştükten sonra sahadan çekilmiş, Galatasaray maçı hükmen 3-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

İki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise 3 kez rakip oldu. 1972-1973 sezonunda Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. 1984-1985 sezonunda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde normal süre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, penaltı atışlarıyla kupaya uzandı.

İki takım son olarak 1995-1996 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde rakip oldu. Galatasaray, 3-0'lık galibiyetle kupayı müzesine götürdü.

