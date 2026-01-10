Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan büyük başarı: 3. kupasını kazandı!
20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Fenerbahçe'nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, 3.5 aylık süreçte tüm branşlarda üçüncü kupasını kazandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaklaşık 3.5 aylık süreçte tüm branşlarda üçüncü kez kupa sevinci yaşadı.
Süper Kupa'da 4. kez şampiyon Fenerbahçe! Galatasaray'ı 2 golle geçen sarı lacivertliler, 12 yıllık hasreti bitirdi
FUTBOLDA İLK KUPA
21 Eylül 2025’te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilen Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı.
Öte yandan Saran, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’a karşı elde edilen galibiyetten sonra bugün 2. kez derbi galibiyeti yaşadı.
3 GÜN SONRA İLK KUPASINI ALMIŞTI
Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.
Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşayarak ilk kupasını kazanmıştı.
BAŞKANLIĞININ 17. GÜNÜNDE 2. KUPA
Ankara'da oynanan Şampiyonlar Kupası'nda karar setinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, altıncı kez kupayı müzesine götürmüştü.
21 Eylül'de Fenerbahçe'de göreve gelen Sadettin Saran, başkanlığının 17. gününde 2. kupa mutluluğunu yaşamıştı.