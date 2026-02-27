Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gündem olacak açıklamalarda bulundu. CHP'ye sitem eden Çerçioğlu, 'Kuşadası rant dosyası' ile ilgili detayları anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu örneği dikkat çekti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi uzun süre gündemden düşmemişti. İstifanın ardından Çerçioğlu'na yönelik başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere saldırı kampanyası başlatılmıştı.

Özlem Çerçioğlu'nun gündeme getirdiği 'Kuşadası imar rantı dosyası' İBB dosyası kadar büyük değildi fakat hem istifaya yol açması hem de CHP'deki rantçı ortaklığı deşifre etmesiyle çok ses getirdi. Aradan 6 ay geçmesine rağmen de unutulmadı ve Çerçioğlu'na yönelik saldırılar sürdü.

Peki Çerçioğlu geçen 6 ayda geriye dönüp bakınca ne düşünüyor?

Sabah'a konuşan Özlem Çerçioğlu sitem ederek şunları söyledi:

"Sonuçta CHP'de 23 yıl siyaset yaptım. İnsanlar siyasette konuşurken iki-üç kere düşünmeli. Her aklına geleni söylememeli. Liderler için özellikle bu çok geçerli. Herkesin çoluğu çocuğu var."

KIRILMA ANI NE ZAMAN BAŞLADI?

Kırılmanın kurultayla başladığını belirten Çerçioğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Bey bu konularda hassastı. Kurultay davasının sonucu ne olur bilemem. Siyasetçi bazı şeyleri tahmin eder, hisseder. Ben hizmetlerimle anılmak isterim, kötü hatıralarla değil." dedi.

'Kuşadası rant dosyası' ile ilgili de konuşan Özlem Çerçioğlu şöyle devam etti:

"Keşke o zaman Sayın Genel Başkan Özgür Özel beni ciddiye alıp dinleseydi. Bugün belki bu durumda olmazdı Cumhuriyet Halk Partisi. Biz her şeyi kendisine anlattık. Kuşadası Belediyesi'nden bize 565 futbol sahası büyüklüğünde bir imar revizyonu geldi. Bizim belediye meclisi bunu reddetti. İşte ondan sonra kıyamet koptu.

Kuşadası'nda, 565 futbol sahası büyüklüğündeki bir yerde imara aykırılıklar ne demek? Rant demek. Açık, net. Yapması gereken neydi genel başkanın? Buraya iki tane müfettiş göndermek, olayı araştırmak. Bu kadar basit."

KILIÇDAROĞLU ÖRNEĞİ

Özgür Özel'in tepkisizliği ile ilgili de konuşan Çerçioğlu çarpıcı bir örnek verdi:

"Hiç tepki vermedi. Bakın, ben size bir şey daha anlatayım. Aynı böyle bir imar konusunu o zaman genel başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu'na telefonla iletmiştim. Üstelik bu kadar da büyük değildi. İmara aykırı durum olduğunu söyledim. Hiç uzatmadan şu cevabı verdi: 'Hemen şimdi gidiyor, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyorsun' dedi. Belediye yine bizim belediyemiz, parti de aynı. Genel Başkan, 'Bu benim partilim, şu bu' demedi. 'Git gereğini yap' dedi ve karar iptal edildi."

