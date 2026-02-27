Bir mübarek cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, cuma mesajları ile duygu ve dileklerini dile getiriyor. Dualarda buluşmanın, gönülleri arındırmanın ve kardeşliği pekiştirmenin en güzel zamanı olan Ramazan ayında, anlam yüklü ve manevi değeri yüksek cuma mesajları öne çıkıyor. İşte cuma mesajlarından derlemeler...



Cuma mesajları paylaşımları erken saatlerden itibaren sürüyor. Ramazan’ın bereketiyle birleşen bu özel günde, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, en anlamlı ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik.



KISA - UZUN CUMA MESAJLARI "Bir ve beraber olmayı gönülden idrak ettiğimiz Ramazan ayında bir Cuma'ya daha ulaşmamızı Rabbim nasip etti. Cumamız mübarek olsun." "Mübarek Cuma günümüz ve Ramazan ayımız hayırlara vesile olsun. Rabbim; hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, milletimize birlik ve huzur nasip eylesin. Dualarımız kabul olsun. Hayırlı Cumalar."

"Ramazan’ın rahmetiyle bir Cuma’ya daha kavuşmanın şükrünü yaşıyoruz. Bu mübarek günün; kalplerimizi arındırmasını, sofralarımıza bereket, şehrimize huzur ve kardeşlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.Hayırlı Cumalar"

"Mübarek Ramazan ayının bereketiyle eriştiğimiz bu anlamlı Cuma gününde; gönüllerimizin huzurla dolmasını, dualarımızın kabul olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cuma; birliktir, kardeşliktir, paylaşmaktır. Ramazan ise rahmetin, merhametin ve dayanışmanın en güzel tezahürüdür. Bu müstesna günlerin; milletçe kenetlendiğimiz, gönül köprülerimizi güçlendirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bir iklime vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Cuması mübarek olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. "

"Mübarek Ramazan ve kutlu Cuma hürmetine Rabbim dua,niyaz ve dileklerinizi kabul,emeklerinizi karşılık buldursun,hayallerinizi gerçekleştirsin.

Ve dahi sizi kem gözlerden korusun.

Cuma iyilikler,güzellikler,

sevgi,merhamet ve adalet getirsin." "Ramazan'ın bereketi, Cuma'nın feyzi ile birleşsin. Kalplerimize huzur, evlerimize mutluluk, sofralarımıza bereket, dualarımıza kabul nasip olsun. Bu mübarek vakitler, affımıza vesile, gönlümüze rahmet kapısı olsun." "Allah'ım bu mübarek Ramazan ve Cuma günü hürmetine: yüreği güzel insanları yolumuzdan, sabrı ve şükrü dilimizden, sağlığı ve sıhhati bedenimizden, hayırlı olan ne varsa bizden ve sevdiklerimizden eksik etme. Gücümüzün bittiği yerde Senin eşsiz yardımına muhatap eyle."

"Allah Resulü'nun, bize müjdelediği Allah Teâlâ'nin “Oruç benim içindir; onun mükâfatını da ancak ben veririm.” dediği bu mübarek Ramazan ayında ve mübarek Cuma gününde; tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların ve yaptığımız hayırların kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden huzuru, vücudumuzdan sağlığı eksik etmesin. Cumamız mübarek olsun."



"Yâ Rabbi okunan ezanlar hürmetine, mübârek Ramazan'ı şerîf hürmetine, Cuma sabahı hürmetine, bilerek bilmeyerek işledigim günahlarımdan tövbe edip, yüce Rahmetine merhametine sığınarak senden af, afiyet sağlam iman istiyorum"

"Cuma’nın kardeşlik iklimiyle Ramazan’ın paylaşma bereketi bir araya geldiğinde, millet olmanın anlamını daha derinden hissediyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız hayırları kabul eylesin; ülkemize birlik, hanelerimize huzur ve bereket nasip etsin. Hayırlı Cumalar."

Haberle İlgili Daha Fazlası