Anadolu Ajansı • Karaman
Karaman'da polisten kaçan şahıslar kaza yaptı: 3 kişi yaralandı
Karaman'da araçlarıyla polisten kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karaman'da R.K, kullandığı otomobille, Karaman-Mersin kara yolunda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında araç, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda, H.U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü H.U. ile otomobildeki 2 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler R.K. ve E.K. gözaltına alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR