Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, Türkiye'ye döner dönmez havaalanında gözaltına alındı.

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, tatil için yurt dışında bulunduğunu ve kısa süre içinde döneceğini belirtmişti. Yaklaşık bir haftalık yurtdışı tatilinin ardından bugün Türkiye’ye gelen şarkıcı, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YAKALAMA KARARI BULUNUYORDU

İstanbul’daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı Edis Görgülü hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Edis için yakalama işlemi uygulanmıştı.



Yakalama kararının ardından Edis yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun."

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Görgülü’nün test için Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Daha önce gözaltına alınan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakılırken, Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin için tutuklama kararı uygulanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası