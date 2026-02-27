Ege Yapı’nın, Ege Yapı GYO portföyünde Urla Kekliktepe’de hayata geçirdiği müstakil villa projesinde satışların son aşamasına gelindi. Yatay mimarisi, geniş bahçeleri ve özel havuzlu villalarıyla öne çıkan Ege Yapı Kekliktepe’de, toplam 73 villadan yalnızca 15’i kaldı. Teslim sürecine yaklaşan projede bahar aylarıyla birlikte hayat başlıyor.

Gayrimenkul sektörünün güvenilir markalarından Ege Yapı’nın, Ege Yapı GYO portföyünde Urla Kekliktepe’de hayata geçirdiği müstakil villa projesinde satışların sonuna gelindi. Yatay mimari anlayışı ve doğayla bütünleşen hayat kurgusuyla öne çıkan Ege Yapı Kekliktepe’de, özel havuzlu ve bahçeli 73 villadan yalnızca 15’i kaldı. Teslim sürecine yaklaşan projede, bahar sonunda hayat başlıyor.

Urla’nın en değerli bölgelerinden Kekliktepe’de konumlanan proje; tek katlı mimarisi, 370 metrekareden 500 metrekareye uzanan geniş hayat alanları ve 5+1, 6+1 ile 7+1 villa seçenekleriyle seçkin bir hayat standardı sunuyor. Yaklaşık 1.000 metrekareye varan özel bahçeler ve her villaya ait yüzme havuzları, müstakil hayatı modern konforla bir araya getiriyor.

Ege Yapı Kekliktepe’de son 15 villa: Teslim süreci bahar sonu başlıyor

“KEKLİKTEPE, URLA’DA BENZERİ OLMAYAN BİR HAYAT MODELİ SUNUYOR”

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Ege Yapı Kekliktepe, yalnızca bir konut projesi değil; altyapısı tamamlanmış, doğayla uyumlu mimarisi ve güçlü komşuluk kültürüyle Urla’da ayrışan bir hayat modeli. Burayı tercih edenler, doğanın içinde sakin ve güvenli bir çevrede, ailesiyle kaliteli zaman geçirmek isteyen bilinçli bir topluluktan oluşuyor. Satışların son aşamasına gelinmesiyle birlikte bu hayat yapısı büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Bahar sonunda hayatın başlamasıyla birlikte Kekliktepe’de bu model fiilen hayata geçecek.”

URLA’DA İKİ AYRI HAYAT DİNAMİĞİNİ BİR ARAYA GETİREN KONUM

Ege Yapı Kekliktepe, Çeşme’nin yazlık dinamizmi ile İzmir merkezinin şehir hayatını tek bir lokasyonda buluşturuyor. Proje; Urla merkeze 5 dakika, Çeşme ve Alsancak’a ise yaklaşık 25–30 dakika mesafede yer alıyor. Bu konum, kullanıcılarına yılın 12 ayı boyunca iki ayrı ev ihtiyacı olmadan dengeli bir hayat imkânı sunuyor.

TESLİMLE BİRLİKTE ARTAN YATIRIM DEĞERİ

Teslime yaklaşan projede, bugün villa sahibi olanlar için kısa vadede değer artışı potansiyeli öne çıkıyor. Bölgedeki arsa ve konut fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra, bitmiş proje avantajı sayesinde yüzde 30–35 bandında bir değer artışı öngörülüyor. Ege Yapı, kişiye özel ödeme planlarının yanı sıra 60 ay 0 faiz ve 120 aya varan vade seçenekleriyle süreci destekliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE HAYATA HAZIR BİR PROJE

Sıfır atık altyapısı, gri su arıtma sistemi, güneş enerjisi panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve A sınıfı enerji verimliliğiyle tasarlanan Ege Yapı Kekliktepe, sürdürülebilirliği hayatın merkezine alıyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları, SPA ve fitness alanları, tenis kortları, sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları ve özenle tasarlanmış peyzaj alanlarıyla proje, bahar aylarıyla birlikte tam anlamıyla hayata hazır hale geliyor.

SON 15 VİLLA İÇİN SINIRLI SÜRE

Yalnızca 73 aile için tasarlanan Ege Yapı Kekliktepe’de satışların sonuna gelinirken, son 15 villa için geri sayım başladı. Teslim sürecine yaklaşan proje, Urla’da müstakil hayat arayışında olanlar için hem hayat hem de yatırım açısından sınırlı sayıda fırsat sunuyor.

