Beşiktaş Kulübü, gelecek sezon 10+4 olarak uygulanacağı duyurulan yabancı kuralına dair önemli bir hamlede bulundu. Siyah-beyazlılar, söz konusu kuralın '+5' olması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon 10+4 olacak yabancı kuralının +5 olması için başvuru yaptı. Beşiktaş'la birlikte Süper Lig'den birçok kulübün de bu öneriye destek verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN GEREKÇESİ

HT Spor'da yer alan habere göre; devre arasında U23 kontenjanına yönelik hamleler yapan Beşiktaş, genç yabancı oyuncu kontenjanının Türk futboluna daha fazla katkı sunacağı görüşünde.

2025-2026 sezonunda 12+2 olan yabancı kuralı, 2026-2027 sezonunda 10+4 olacak.

"YABANCI SAYISINI AZALTMAK İSTİYORUZ"

TFF, Beşiktaş'ın talebine olumlu bir dönüş yapmadı. Federasyon cephesinden, "Bu başvuru Kulüpler Birliği kararı olarak bize geldi. Yabancı sayısını azaltmaya çalışıyoruz. Böyle bir isteğe olumlu bakmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş, Tottenhamlı yıldızın peşini bırakmıyor

Haberle İlgili Daha Fazlası