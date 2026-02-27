SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'tan 'yabancı sınırı' için resmi başvuru: TFF'den cevap geldi
Beşiktaş Kulübü, gelecek sezon 10+4 olarak uygulanacağı duyurulan yabancı kuralına dair önemli bir hamlede bulundu. Siyah-beyazlılar, söz konusu kuralın '+5' olması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.
Özetle
Kaydet
Spor 2 dk önce
Beşiktaş, gelecek sezon 10+4 şeklinde uygulanacak yabancı kuralının '+5'' olması için başvuru yaparken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu talebe olumsuz yaklaştı.
- Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda 10+4 olacak yabancı kuralının +5 şeklinde değiştirilmesi için başvuruda bulundu.
- Bu öneriye Beşiktaş'la birlikte Süper Lig'den birçok kulüp de destek verdi.
- Beşiktaş, genç yabancı oyuncu kontenjanının Türk futboluna daha fazla katkı sunacağı görüşünde.
- TFF, talebin Kulüpler Birliği kararı olarak geldiğini ve yabancı sayısını azaltmaya çalıştıkları için bu isteğe olumlu bakmadıklarını belirtti.
Siyah-beyazlılar, gelecek sezon 10+4 olacak yabancı kuralının +5 olması için başvuru yaptı. Beşiktaş'la birlikte Süper Lig'den birçok kulübün de bu öneriye destek verdiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN GEREKÇESİ
HT Spor'da yer alan habere göre; devre arasında U23 kontenjanına yönelik hamleler yapan Beşiktaş, genç yabancı oyuncu kontenjanının Türk futboluna daha fazla katkı sunacağı görüşünde.
"YABANCI SAYISINI AZALTMAK İSTİYORUZ"
TFF, Beşiktaş'ın talebine olumlu bir dönüş yapmadı. Federasyon cephesinden, "Bu başvuru Kulüpler Birliği kararı olarak bize geldi. Yabancı sayısını azaltmaya çalışıyoruz. Böyle bir isteğe olumlu bakmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş, Tottenhamlı yıldızın peşini bırakmıyor
Bizi Takip Edin
YORUMLAR