Edirne’de sosyal konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi TOKİ tarafından ilan edilecek kura sonuçlarına odaklandı. Hak sahipleri canlı yayınlanacak kura çekimiyle birlikte duyurulacak. Peki, TOKİ Edirne kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TOKİ sosyal konut kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacağını duyurmuştu. Takvime göre, 27 Şubat 2026 tarihinde üç ilde kura çekilişi gerçekleştirilecek. Edirne'de inşa edilecek 2 bin 530 konutun hak sahibi bugün duyurulacak.

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ tarafından paylaşılan güncel takvime göre, Edirne 2.530 konut projesi kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14:30'da başlayacak.



CANLI EDİRNE KURA ÇEKİMİ SONUCU İÇİN TIKLAYIN





Edirne TOKİ konut kura sonuçları açıklanıyor! Hak sahipleri isim listesi saat kaçta açıklaancak?

EDİRNE'NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

Edirne'de inşa edilecek 2 bin 530 konutun ilçe ilçe konut sayıları;

Merkez 1000

Enez 100

Havsa 90

İpsala 200

Keşan 450

Lalapaşa 80

Meriç 100

Meriç Subaşı 60

Süloğlu 100

Uzunköprü 350

Haberle İlgili Daha Fazlası