Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki araç, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Artvin'in Hopa ilçesi Kopmuş mevkiinde; İsa Ak (39) yönetimindeki 19 AGO 077 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında park halindeki Gürcistan plakalı tıra arkadan çarptı.

2 KİŞİ ORACIKTA ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Erkam Abdurrahman Ak (45) ve Gürcistan uyruklu Kanama Sakvarelidze (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü İsa Ak ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK), Hopa itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki tırın altına girdi! 2 kişi feci şekilde can verdi

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan İsa Ak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki tırın altına girdi! 2 kişi feci şekilde can verdi

Kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası