Pakistan hükümeti, Pakistan-Afganistan arasında dün akşam saatlerinden bu yana yaşanan yoğun çatışmalarda 228 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 314 Taliban askerinin yaralandığını açıkladı. Çatışmalarda Pakistan tarafında ise 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan, sınır bölgesinde artan çatışmaların ardından Afganistan'a savaş ilan etti. Gece boyunca Pakistan-Afganistan arasında yaşanan yoğun çatışmaların ardından Pakistan ordusu son bilgileri paylaştı.

228 TALİBAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan Ordu Sözcüsü, çatışmalarda 228 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 314 Taliban askerinin ise yaralandığını açıkladı. Taliban’a ait 74 mevzinin yerle bir edildiğini, 18’inin ise ele geçirildiğini bildiren sözcü, Pakistan tarafında ise 27 kişinin yaralandığını kaydetti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarari, Pakistan’ın üç şehrine dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Abbotabad, Swabi ve Nowshera’da küçük dronlar düşürüldü. Can kaybı ya da hasar yok" dedi.

Pakistan-Afganistan savaşında gerilim tırmanıyor! Can kayıpları arttı

"PAKİSTAN'I BU ÇATIŞMAYA ZORLAYAN TALİBAN'DIR"

Pakistan’ın eski Maliye Bakanı Miftah Ismail, Pakistan hükümeti ve halkının Afganistan'ın vatandaşlarına karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını söyleyerek, "Ancak Pakistan'ı bu çatışmaya zorlayan Taliban'dır. Sınırın her iki tarafındaki masum sivillerin iyiliği için Taliban'ın Pakistan'a yönelik saldırılarını ve terörizmini durdurmasını umuyorum" dedi.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanından ülkeler ve liderler, dün gece saatlerinde çatışan Pakistan ve Afganistan'ı itidal göstermeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti. Guterres, tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de sınır çatışmaları ve ölümcül hava saldırılarının ardından Afganistan ile Pakistan'a diyalog çağrısında bulundu.

"PAKİSTAN POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMELİ"

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Afganların vatanlarını savunmayı ve birlik içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti. Karzai, Pakistan'ın "kendi politikasını değiştirmesi ve Afganistan ile iyi komşuluk, saygı ve medeni ilişkiler yolunu seçmesi" gerektiğini ifade etti.

ÇİN'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında Pekin’in Pakistan ile Afganistan arasında yükselen gerilimden endişeli olduğunu belirterek, taraflara bir an önce ateşkes sağlama çağrısı yaptı.

Mao, Çin’in terörün her biçimiyle mücadaleyi desteklediğinin altını çizerek, tarafları sakin ve itidalli davranmaya, aralarındaki farklılıkları diyalog ve müzakereyle uygun şekilde çözmeye çağırdı.

RUSYA: DOSTLARIMIZI MÜZAKERE MASASINA GERİ DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Afganistan ila Pakistan arasında sivillerin hayatını kaybettiği çatışmaların hızla tırmanmasından endişe duyduklarını ifade etti. Zakharova, "Dostlarımız Afganistan ve Pakistan'ı tehlikeli çatışmalardan kaçınmaya ve tüm farklılıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek için müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Mübarek ramazan ayında iki ülke, mevcut sorunları, iyi komşuluk çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözmelidir." değerlendirmesinde bulundu. Arakçi, iki ülke arasındaki sorunların çözülüp işbirliğinin güçlendirilmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, çatışmaları "büyük bir endişe" ile karşıladığını belirterek, "Bu çatışmaların mübarek ramazan ayında yaşanması durumu daha da vahim hale getiriyor. Malezya, hem Pakistan'ı hem de Afganistan'ı itidale ve tüm askeri operasyonları bir an önce kesmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da yükselen tansiyondan dolayı derin bir endişe duyduğunu dile getirdi. X sosyal medya platformundan açıklama yapan Cooper, "Tüm tarafları tansiyonu düşürecek adımları derhal atmaya, daha fazla sivil can kaybı yaşanmasını önlemeye ve arabuluculuk yoluyla diyaloğa yeniden başlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü cevap verileceği" belirtilmişti. Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

