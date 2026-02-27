Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri: İşte Samsunspor'un rakibi...
Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık galibiyetler sonucu eleyen Samsunspor'un da yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. Kırmızı-beyazlılar, İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Samsunspor, son 16'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Celje veya AEK ile rakip olacak.
- UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
- Kırmızı-beyazlılar, son 16 turunda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak.
- Samsunspor, son 16'yı geçmesi halinde Celje - AEK eşleşmesinin galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak.
- Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanşlar ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda mücadele eden Samsunspor, deplasmandaki 1-0 yendiği Shkendija'yı iç sahada 4-0 mağlup ederek, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Lig etabını 12'nci tamamlayarak play-off bileti alan ve Kuzey Makedonya temsilcisini eleyerek son 16'ya kalan Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano oldu. Kırmızı-beyazlılar, Konferans Ligi'nde son 16'yı geçmesi halinde Celje - AEK eşleşmesinin galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak.
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
AEK Larnaca - Crystal Palace
Sigma Olomouc - Mainz
Samsunspor - Rayo Vallecano
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar - Sparta Prag
Fiorentina - Rakow
Celje - AEK
Rijeka - Strasbourg
İLK MAÇ SAMSUN'DA
Samsunspor, ilk maçı taraftarı önünde, rövanşı İspanya'da oynanacak. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanşlar ise 19 Mart'ta. Organizasyonda sezon finali ise 27 Mayıs 2026'da Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak.