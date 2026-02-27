Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık galibiyetler sonucu eleyen Samsunspor'un da yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. Kırmızı-beyazlılar, İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Samsunspor, son 16'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Celje veya AEK ile rakip olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda mücadele eden Samsunspor, deplasmandaki 1-0 yendiği Shkendija'yı iç sahada 4-0 mağlup ederek, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Lig etabını 12'nci tamamlayarak play-off bileti alan ve Kuzey Makedonya temsilcisini eleyerek son 16'ya kalan Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano oldu. Kırmızı-beyazlılar, Konferans Ligi'nde son 16'yı geçmesi halinde Celje - AEK eşleşmesinin galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak.

Samsunspor'un Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

AEK Larnaca - Crystal Palace

Sigma Olomouc - Mainz

Samsunspor - Rayo Vallecano

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar - Sparta Prag

Fiorentina - Rakow

Celje - AEK

Rijeka - Strasbourg

İLK MAÇ SAMSUN'DA

Samsunspor, ilk maçı taraftarı önünde, rövanşı İspanya'da oynanacak. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanşlar ise 19 Mart'ta. Organizasyonda sezon finali ise 27 Mayıs 2026'da Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak.

