UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran Samsunspor’da Çadlı forvet Marius Mouandilmadji gol krallığında, Danimarkalı orta saha Carlo Holse ise asist krallığında zirvede yer alıyor.

Kuzey Makedonya ekibi Shkendija’yı eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Samsunspor, oyuncularının bireysel performanslarıyla da ön plana çıktı.

MOUANDILMADJI GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Samsun ekibinde 8 maçta 7 gol atan Marius Mouandilmadji, gol krallığında zirvede yer alıyor. Shkendija filelerini de 2 defa sarsan Mouandilmadji’nin en yakın takipçileri 5’er golle AZ Alkmaar’dan Sven Mijnans, Noah’tan Nardin Mulahusejnovic, Lech Poznan’dan Mikael Ishak ve Ferencvaros’tan Franko Kovacevic.

Marius Mouandilmadji

ASİST KRALI HOLSE

Samsunspor'da 8 maçta 4 asist yapan Carlo Holse de UEFA Konferans Ligi’nde bu alanda ilk sırada bulunuyor. Lech Poznanlı Luis Palma ile aynı asist sayısına sahip olan Holse, buna rağmen dakika başına asist sayısında daha iyi olması sebebiyle zirvenin sahibi.

Carlo Holse

