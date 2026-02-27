Şampiyonlar Ligi'nde yoluan devam eden Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan Samsunspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacakları maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Juventus takımını eleyerek, son 16 turuna yükseldi. UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija karşısında yoluna devam etti. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe ise İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a elendi.

SÜPER LİG'DE 2 MAÇ ERTELENDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi son 16 turu ilk maçını 10 veya 11 Mart'ta sahasında, rövanşı ise 17 veya 18 Mart'ta deplasmanda yapacak. Samsun temsilcisi ise Konferans Ligi'ndeki son 16 tur müsabakalarını 12 ve 19 Mart'ta oynayacak. Bu nedenle Süper Lig'in 27'nci haftasında 17, 18 veya 19 Mart'ta yapılacak Göztepe-Galatasaray ile Çaykur Rizespor-Samsunspor mücadeleleri ileri tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, fikstür için daha önce açıklama yapmıştı.

TFF, A MİLLİ TAKIM İÇİN FİKSTÜRÜ ÖNE ÇEKTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki play-off müsabakaları için Süper Lig 27'nci hafta maçlarını 3'er gün öne çekmişti. Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü sahasında Romanya ile karşılaşacak. Milliler, Romanya engelini aşması durumunda finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek.

Süper Lig’in 10'uncu haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 3-1 yenmişti.

TFF, A Milli Takım'ın daha fazla birlikte çalışabilmesi, Türkiye liglerinde top koşturan milli futbolcuların Romanya müsabakası öncesinde yıpranmaması adına 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan 27'nci hafta müsabakalarını 17, 18 ve 19 Mart'a aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu kararın açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde 27'nci haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe erteleneceğini duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası