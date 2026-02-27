UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün TSİ 14.00'te başlayan kura çekimiyle belli oluyor. Kurada son 16 turunun yanı sıra muhtemel çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

İtalyan devi Juventus'u (İstanbul'da 5-2 kazandı, Torino'da 3-2 kaybetti) eleyerek Avrupa kupalarında yoluna devam eden Galatasaray'ın da mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası, TSİ 14.00'te başladı. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.

Juventus rövanşında Galatasaray'a turu getiren golleri Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz attı.

SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Bodo/Glimt, son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

