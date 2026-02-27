Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi: Galatasaray'ın rakibi belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün TSİ 14.00'te başlayan kura çekimiyle belli oluyor. Kurada son 16 turunun yanı sıra muhtemel çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.
- Devbler Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılıyor.
- Kura çekimiyle muhtemel çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.
- Galatasaray, son 16'da İngiltere temsilcileri Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.
- Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.
İtalyan devi Juventus'u (İstanbul'da 5-2 kazandı, Torino'da 3-2 kaybetti) eleyerek Avrupa kupalarında yoluna devam eden Galatasaray'ın da mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası, TSİ 14.00'te başladı. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.
Okan Buruk'u pişman etti: Singo'dan 'büyük ders'
SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Bodo/Glimt, son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.
Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.