Adana Şehir Hastanesi’nde görevli 43 yaşındaki kadın doğum uzmanı, kendisine verilen ilacın ardından fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Doktora yanlış ilaç uygulanmış olabileceği iddia edildi.

Olay, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık personelinin rutin mesaisi sırasında meydana geldi.

KAS GEVŞETİCİ İLAÇ SONRASI FENALAŞTI

İddiaya göre, görev sırasında kas ağrısı yaşayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ş.G.A (43), sağlık çalışanlarından kendisi için kas gevşetici ilaç temin edilmesini istedi. Ş.G.A, ilacın uygulanmasının ardından fenalaştı. Doktora kas gevşetici yerine genel anestezi iğnesi yapıldığı öne sürüldü.

Kas gevşetici yerine genel anestezi iğnesi yapmışlar! 43 yaşındaki doktorun kalbi durdu

KALBİ DURDU, YOĞUN BAKIMDA

Kalbi duran Ş.G.A, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Ş.G.A'ya isim benzerliği sonucu yanlış bir ilaç uygulanmış olabileceği iddia edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren doktorun hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

