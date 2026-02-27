Türkiye Gazetesi
Çiftçilere müjde! 149 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin beklediği haberi verdi. 149 milyon 612 bin TL'lik tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından çiftçilere yönelik destek ödemesiyle ilgili paylaşım yapıldı.
149 MİLYON 612 BİN TL...
Bakanlığın paylaşımında, "149 milyon 612 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." denildi.
Çiftçilere yapılacak destekler şöyle:
- Kırsal kalkınma yatırım desteği 129 milyon 4 bin lira
- Hayvan gen kaynakları desteği 14 milyon 62 bin 612 lira
- Sertifikalı tohum kullanım desteği 3 milyon 956 bin 369 lira
- Sertifikalı fidan üretim desteği 2 milyon 589 bin 19 lira
