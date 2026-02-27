Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret eden İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 17 Nisan 2026'da görülecek.

İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kıyafeti üzerinden hedef almıştı.

Şüpheli, 8 Şubat 2026 tarihinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlaması kapsamında tutuklanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belediye Başkanı Güneş’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve söz konusu paylaşımın sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunda infiale yol açtığı kaydedildi. Tepkilerin ardından şüphelinin sosyal medya hesabını kapattığı öğrenildi.

Hazırlanan iddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 17 Nisan 2026 tarihinde görüleceği bildirildi.

