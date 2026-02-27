Osimhen’in Juventus maçında arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Arkadaşlarının 5-2’lik sonuca fazlaca güvendiğini düşündüğünü söyleyen Nijeryalı yıldız, “Sanırım bazılarının Juventus taraftarından gözü korktu” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, 3-2’lik yenilgiye rağmen İtalyan devi Juventus’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Ancak bu büyük zafere rağmen sarı kırmızılı takımda buruk bir coşku vardı. Bunun sebebi ise ilk maçta alınan 5-2’lik galibiyetin rehaveti sonrasında normal sürede gelen 3-0’lık mağlubiyetti. Juve hem de 10 kişi oynadığı hâlde maçı uzatmalara taşıyacak skoru bulmayı başarmıştı. Takımın üzerinde âdeta ölü toprağı vardı ve bunu atmak da takımın süper starı Victor Osimhen’e düştü. Yıldız oyuncunun uzatma dakikaları öncesinde arkadaşlarına yaptığı hararetli konuşmalar ortaya çıktı.

ATEŞLEMEYE ÇALIŞTIM

CBS’te yayınlanan programa konuşan Osimhen, stüdyoda bulunan Fransızların ünlü yıldızı Thierry Henry’ye itiraflarda bulundu. “Tur atlamak rahatlattı ama dürüst olmak gerekirse bütün takımın performansı beni hayal kırıklığına uğrattı” diyen Osimhen “Geliştirmemiz gereken çok şey var. Burada daha önce oynadım, kazanmanın ne kadar zor bir atmosfer olduğunu biliyorum. Sanırım bazılarının Juventus taraftarlarından gözü korktu! Juventus’u tanıyorum. Oynamalarına izin verirseniz size üstünlük kurarlar. Arkadaşlarımı ateşlemeye çalıştım, ben tek başıma kazanamam dedim. Sonrasında işler normale döndü” ifadelerini kullandı.

FARKINI GÖSTERİYOR

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla parlıyor. Devler Ligi’nde 7 kere ağları sarsan Osimhen, gol krallığı yarışında 4. sırada. Nijeryalı yıldız, sarı kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla (13) gol

atan yabancı oyuncu

konumunda.

Victor Osimhen

"LIVERPOOL'U İSTEMEM "

Victor Osimhen, son 16 turunda Liverpool’u istemiyor. Yıldız oyuncu “Liverpool’la karşılaşırsak intikam almak isteyeceklerdir. Gerçi onlarla da baş ederiz. Burası Şampiyonlar Ligi, kolay takım yok. Bodo/Glimt’in de neler yaptığını izliyoruz” dedi.

