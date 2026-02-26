UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselen Galatasaray'da 8 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek adını son 16 takım arasında yazdıran Galatasaray'da 8 isim kart sınırında yer alıyor.

8 İSİM KART SINIRINDA

Devler Ligi son 16 turunda İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek olan sarı kırmızılılar Teknik Direktör Okan Buruk, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang, Abdülkerim Bardakci, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır sarı kart sınırında bulunuyor.

RÖVANŞ ÖNCESİ TEHLİKE

Okan Buruk ve 7 oyuncu, turun ilk maçında sarı kart görmesi halinde rövanş karşılaşmasında yer alamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde kurallar gereği sarı kart sınırındaki oyuncular, çeyrek final eşleşmesinin ardından temizlenecek.

