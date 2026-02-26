Ümraniye’de vahşice katledilip cesedi parçalara ayrılan Özbekistanlı Ergaşaliyeva Sayyora için Şişli’de gıyabi cenaze namazı kılındı. Arama çalışmaları sürdüğü için naaşına ulaşılamayan genç kadının babası, "Çalışmalar tamamlandıktan sonra ölüm ilanı yapılacak" diyerek yürekleri dağladı.

Şişli’de öldürüldükten sonra cansız bedeni parçalara ayrılan Özbekistanlı Durdona Khokimova’nın cinayetinden haftalardan sonra aynı evde yaşanan bir vahşet daha ortaya çıkmıştı.

Ailesinin 23 Ocak'tan itibaren haber alamadığı Ergaşaliyeva Sayyora en son görüldüğü Ümraniye'deki adresin, kısa süre önce Durdona Khokimova'nın başı kesilmiş halde bulunduğu cinayet mahalli ile aynı yer olduğu saptanmıştı. Genç kadının da Khokimova cinayetinde olduğu gibi parçalara ayrılarak katledildiği belirlenmişti.

Naaşı bulunmadan vedası yapıldı: Vahşet evinin ikinci kurbanı Sayyora için gıyabi cenaze namazı

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Sayyora için Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde bulunan Fulya Mehmetçik Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sayyora'nın anne ve babası ile birlikte Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanı Ozoda İslamova ve cami cemaati katıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gıyabi cenaze namazı sonrası konuşan Seyyare'nin babası, "Kızımızın ruhu şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne, müftülüğe arkadaşlarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ölüm ilanı yapılacak" dedi.

